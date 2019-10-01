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Зарубежные 2023 сериалы смотреть онлайн

Очищение
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

"Очищение" (The Clearing) - захватывающий детективно-драматический сериал из Австралии, который рассказывает о женщине, решившей остановить опасного лидера культа, который охотится на детей. Главная героиня сериала, смелая и решительная, берёт на себя опасную миссию - раскрыть и остановить жестокую деятельность культа и...

Город в огне
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

"Город в огне" (City on Fire) - захватывающий детективно-драматический сериал из США, который рассказывает о Чарли, который сталкивается с трагической потерей - убийством своей лучшей подруги Саманты в Центральном парке. Отчаянно желая найти причину её смерти и раскрыть преступление...

Основано на реальных событиях
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

"Основано на реальных событиях" - захватывающая комедийная драма из США, которая повествует о приключениях и перемене жизни молодой пары - Авы и Нэйтана. Ожидая ребенка, они ощущают, что в их отношениях угасает искра, и сталкиваются с...

Остров Сент-Икс
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

"Остров Сент-Икс" (Saint X) - захватывающий детективно-драматический триллер из США, который повествует о трагических событиях в жизни молодой девушки по имени Клэр. Когда ей было всего семь лет, она вместе с семьей проводила безоблачный отпуск на...

Арнольд
1 сезон 3 серия Смотреть онлайн

Сериал "Арнольд" представляет захватывающую биографическую и документальную историю о жизни легендарного Арнольда Шварценеггера. Вышел он в свет в 2023 году под режиссерским руководством Лесли Чилкотт из США. В сериале воссоздается удивительный путь Арнольда Шварценеггера - от его...

Гламур
1 сезон 10 серия Смотреть онлайн

"Гламур" (Glamorous) - захватывающая драма и комедия из США, которая повествует о жизни молодого инфлюенсера по имени Марко. Главный герой переживает сложный период своей карьеры, когда его стремительный успех в мире социальных медиа начинает подвергаться...

Охотничьи псы
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

"Охотничьи псы" - это увлекательный и напряженный сериал, который раскрывает историю трех молодых мужчин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Они сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями и решаются на рискованный шаг - занимаются ростовщичеством, чтобы...

Класс '09
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

Сериал "Класс 09" представляет захватывающую и сложную историю, которая разворачивается в разных временных периодах - настоящем, прошлом и будущем. В 2009 году пять молодых людей поступают в академию ФБР в Куантико, где они проходят трудные испытания и...

Дэдлок
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

Сериал "Deadloch" (Дэдлок) представляет собой уникальную феминистскую нуар-комедию, которая разворачивается на фоне красивого буколического пейзажа, но с увеличивающимся количеством трупов. Главные героини - необычные и умные женщины, каждая со своим характером и...

Остров черепа
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

Мультсериал "Skull Island" (Остров черепа) представляет захватывающую историю о группе исследователей, переживших кораблекрушение в южной части Тихого океана. Они оказываются на загадочном острове, который заселен страшными и опасными зверями, а на престоле его правит Конг - гигантская обезьяна...

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    Петра Петра Дзюндзи Ито: Маньяк Дзюндзи Ито: Маньяк Химия смерти Химия смерти Близнец Близнец
    Последние отзывы
    Давно я начинала смотреть этот сериал. Его еще тогда по телевизору показывали. Люблю фильмы и сериалы про мистику и сверхъестественные вещи, а этот сериал наверное лидирует в этой категории. Недавно досмотрела все сезоны. Что ж, на протяжении всего сериала братья Дин и Сэм в поисках истины борются со злом и сверхъестественными явлениями. Не смотря на это каждая серия смотрится как отдельное событие. Но все серии объединяет между собой желание найти убийцу их матери. Кроме того и отец их погиб, и оставил после себя много вопросов. 
    Сериал не нудный, а наоборот очень динамичный, в каждой серии  происходит много событий, которые приближают Дина и Сэма к истине. Или наоборот, появляется только больше вопросов? Интересен он и тем что кроме главных сюжетных линий в сериале присутствует еще много отдельных, самостоятельных историй. Вообще хороший сериал, тут тебе и ужасы, и драма между двумя братьями. Так же впечатляет качество спецэффектов. Чудища и призраки настолько реалистично (если так можно выразиться, ведь они не существуют), сделаны что аж действительно жутковато смотреть) Возможно когда-нибудь я пересмотрю его снова, уж очень интересный, жаль что закончился. 
    Сверхъестественное
    Один из самых известных сериалов в настоящее время. Наверное его уже все посмотрели. Лично я некоторые серии несколько раз пересматривал. Третий сезон правда немного спутал картину, сериал из разряда любимых и очень оригинальных переместился на полку с обычными, но заслуживающими внимания. Сериал имеет оригинальную концепцию и сюжет. Каждый эпизод рассказывает о новом персонаже. Для меня важно, чтобы сюжетная линия развивалась стремительно. Тут именно так все и происходит. Актерская игра моментами отличная, моментами ужасная. Если сложить и сделать среднеарифметическое, то получится нормально. Данный сериал один из немногих, где переигрывают персонажи мужского пола. Музыкальное сопровождение на высоком уровне. Некоторые композиции на долгий промежуток времени остаются в душе так сказать. Локаций много и они не выглядят дешевыми. Все остальное тоже не выглядит пластмассовым. Хотя в третьем сезоне некоторые моменты не нравятся. Удивительно ведь бюджет сериала даже увеличили. Видимо надо было уменьшать. В общем. Сериал заслуживает вашего внимания если вы его по каким-то причинам не смотрели.  Два первых сезона точно стоит глянуть. Третий сезон не обязательно. 
    Ведьмак
    Долго я нему присматривалась, думала это больше мужской сериал, поэтому откладывала просмотр. Потом начала смотреть с подругой и как втянулась!) Оказывается он увлекательный и насыщенный событиями. Кстати именно из-за того что события развиваются быстро сериал легко смотрится, буквально серия за серией. Я все три сезона посмотрела за три дня. И это без перемоток в отличие от других нудных сериалов. Главный герой Геральд впечатляет своей силой и мужеством, хотя по первым минутам я даже подумала что он антиперсонаж. Обладает определенными магическими навыками. Проживает свою роль тщательно. Цири сильная умная девочка с непростой судьбой, превращается в могущественного персонажа. Вообще все впечатляет в этом сериале: герои играю хорошо, костюмы тщательно подобраны. И конечно на протяжении всего сериала наблюдем красивейшие виды. А разные временные линии добавляют объемности всему сюжету. Он интересная сюжетная линия отношений Геральда и Йенифенр, прям переживала за них. Еще интересный персонаж это бард Лютик) У него и имя веселое, и сам он вносит огромный вклад в сериал своим шармом и обаянием. Мне очень понравился сериал. Жду с нетерпением когда выйдет следующий сезон.
    Ведьмак
    Как-то так вышло, что на пике популярности сериала я его не смотрел и руки(точнее, глаза)) дошли до просмотра Сверхъестественное только в середине весны этого года. Сезонов здесь огромное количество и это, одновременно, является и плюсом и минусом. С одной стороны, было приятно следить за происходящим и искренне сопереживать братьям Винчестерам, а с другой, то часто в сценарии эпизодов встречался самоплагиат и это здорово резало глаз, особенно, в финальных сезонах. 
    Конечно, сериал уже смотрится совсем не так из-за ограниченного бюджета и определённой туннельности каждоц серии, но к просмотру, все-таки, рекомендую. Почему? 
    Во-первых, это просто классика нулевых и десятых. Сверхъестественное смотрели или слышали все, так что мимо такого знакового события кинематографа проходить не стоит. 
    Во-вторых, своя особенная атмосфера. Здесь есть и харизматичные антагонисты, вроде Кроули, и огромное количество отсылок к различным мифологиям и религиям плюс регулярный стеб над известными актерами современности. 
    В-третьих, сами братья Винчестеры. Однозначно, своей харизмой и обаянием здорово украсили сериал. 
    Так что, если вкратце, то сериал пушка и к просмотру рекомендую всем. 
    Сверхъестественное
    Фактически за три дня посмотрел все три сезона Ведьмака, которые вышли на данный момент( смотрел по сезону в день, так как был на больничном и времени, к сожалению или к счастью, было в избытке). Что сказать? Наверное, впечатление более положительное, особенно если сравнивать с польской экранизацией двадцатилетней давности, которая даже на тот момент была просто кошмарной. 
    С положительного отмечу три вещи и сейчас пробежусь по ним вкратце. 
    Генри Кавилл. В целом, как к актёру, то отношусь к нему довольно нейтрально и знаю, что в Сети было множество дебатов насчёт того, мод, подходит его типаж на эту роль или нет. По большому счету, каши не испортил, смотрелся в своей роли органично, физическая форма отличная. 
    Сценарий. Вот тут были проблемы, особенно в первом сезоне. Часто были сцены ради сцен ради растягивания хронометража серии( не знаю, проблема была в ограниченном бюджете или в слабости сценаристов). Дальше пошло лучше, но провисания иногда чувствовались. 
    Операторская работа. Тут все отлично и этот цветокор здорово добавил своей атмосферы тревожности, предчувствия гибели Средиземья и отчаяния. Похвалю, однозначно 
    В любом случае, к просмотру рекомендую, благо достойных альтернатив мало. 
    Ведьмак