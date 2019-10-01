Озвучки

По Жанрам

По годам

Популярные сериалы

Сейчас смотрят

Последние отзывы

Давно я начинала смотреть этот сериал. Его еще тогда по телевизору показывали. Люблю фильмы и сериалы про мистику и сверхъестественные вещи, а этот сериал наверное лидирует в этой категории. Недавно досмотрела все сезоны. Что ж, на протяжении всего сериала братья Дин и Сэм в поисках истины борются со злом и сверхъестественными явлениями. Не смотря на это каждая серия смотрится как отдельное событие. Но все серии объединяет между собой желание найти убийцу их матери. Кроме того и отец их погиб, и оставил после себя много вопросов.

Сериал не нудный, а наоборот очень динамичный, в каждой серии происходит много событий, которые приближают Дина и Сэма к истине. Или наоборот, появляется только больше вопросов? Интересен он и тем что кроме главных сюжетных линий в сериале присутствует еще много отдельных, самостоятельных историй. Вообще хороший сериал, тут тебе и ужасы, и драма между двумя братьями. Так же впечатляет качество спецэффектов. Чудища и призраки настолько реалистично (если так можно выразиться, ведь они не существуют), сделаны что аж действительно жутковато смотреть) Возможно когда-нибудь я пересмотрю его снова, уж очень интересный, жаль что закончился.

Один из самых известных сериалов в настоящее время. Наверное его уже все посмотрели. Лично я некоторые серии несколько раз пересматривал. Третий сезон правда немного спутал картину, сериал из разряда любимых и очень оригинальных переместился на полку с обычными, но заслуживающими внимания. Сериал имеет оригинальную концепцию и сюжет. Каждый эпизод рассказывает о новом персонаже. Для меня важно, чтобы сюжетная линия развивалась стремительно. Тут именно так все и происходит. Актерская игра моментами отличная, моментами ужасная. Если сложить и сделать среднеарифметическое, то получится нормально. Данный сериал один из немногих, где переигрывают персонажи мужского пола. Музыкальное сопровождение на высоком уровне. Некоторые композиции на долгий промежуток времени остаются в душе так сказать. Локаций много и они не выглядят дешевыми. Все остальное тоже не выглядит пластмассовым. Хотя в третьем сезоне некоторые моменты не нравятся. Удивительно ведь бюджет сериала даже увеличили. Видимо надо было уменьшать. В общем. Сериал заслуживает вашего внимания если вы его по каким-то причинам не смотрели. Два первых сезона точно стоит глянуть. Третий сезон не обязательно.

Долго я нему присматривалась, думала это больше мужской сериал, поэтому откладывала просмотр. Потом начала смотреть с подругой и как втянулась!) Оказывается он увлекательный и насыщенный событиями. Кстати именно из-за того что события развиваются быстро сериал легко смотрится, буквально серия за серией. Я все три сезона посмотрела за три дня. И это без перемоток в отличие от других нудных сериалов. Главный герой Геральд впечатляет своей силой и мужеством, хотя по первым минутам я даже подумала что он антиперсонаж. Обладает определенными магическими навыками. Проживает свою роль тщательно. Цири сильная умная девочка с непростой судьбой, превращается в могущественного персонажа. Вообще все впечатляет в этом сериале: герои играю хорошо, костюмы тщательно подобраны. И конечно на протяжении всего сериала наблюдем красивейшие виды. А разные временные линии добавляют объемности всему сюжету. Он интересная сюжетная линия отношений Геральда и Йенифенр, прям переживала за них. Еще интересный персонаж это бард Лютик) У него и имя веселое, и сам он вносит огромный вклад в сериал своим шармом и обаянием. Мне очень понравился сериал. Жду с нетерпением когда выйдет следующий сезон.

Конечно, сериал уже смотрится совсем не так из-за ограниченного бюджета и определённой туннельности каждоц серии, но к просмотру, все-таки, рекомендую. Почему? Во-первых, это просто классика нулевых и десятых. Сверхъестественное смотрели или слышали все, так что мимо такого знакового события кинематографа проходить не стоит. Во-вторых, своя особенная атмосфера. Здесь есть и харизматичные антагонисты, вроде Кроули, и огромное количество отсылок к различным мифологиям и религиям плюс регулярный стеб над известными актерами современности. В-третьих, сами братья Винчестеры. Однозначно, своей харизмой и обаянием здорово украсили сериал. Так что, если вкратце, то сериал пушка и к просмотру рекомендую всем. Как-то так вышло, что на пике популярности сериала я его не смотрел и руки(точнее, глаза)) дошли до просмотра Сверхъестественное только в середине весны этого года. Сезонов здесь огромное количество и это, одновременно, является и плюсом и минусом. С одной стороны, было приятно следить за происходящим и искренне сопереживать братьям Винчестерам, а с другой, то часто в сценарии эпизодов встречался самоплагиат и это здорово резало глаз, особенно, в финальных сезонах.