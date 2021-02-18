Клэр – прекрасная и очаровательная военная медсестра во времена второй мировой войны 1945 года. Целеустремленная и отважная она каждый день помогает спасать жизни пострадавшим от взрывов и пуль. Она любящая жена и счастлива в браке. В один чудесный солнечный день, прогуливаясь она загадочным образом перемещается во времени и оказывается в Шотландии, но уже в 1743 года. Идет Гражданская война. Страна в жестоком сражении теряет своих доблестных солдатов...

Стеб и сатира, которые насквозь пронизывают религию — это весьма смело. Первый сезон расскажет зрителю о непростой бюрократической машине, которая образовалась на небесах из-за неграмотного менеджмента. Конечно же непросто следить з тем, что творится на небесах и на земле, даже несмотря на усилия множества сотрудников...

Сюжет фильма развивается в Нью-Йорке, где по соседству уже несколько сотен лет живут три вампира. Ожидается приезд великого вампиры с их родины. Просто так встретить его они не могут, нужно устроить великое торжество. Во время подготовки к торжеству с героями случается много нелепых ситуаций...

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