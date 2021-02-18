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Cмотреть сериалы онлайн в хорошем качестве бесплатно

Чем мы заняты в тени / Реальные упыри
5 сезон 3 серия Смотреть онлайн

Сюжет фильма развивается в Нью-Йорке, где по соседству уже несколько сотен лет живут три вампира. Ожидается приезд великого вампиры с их родины. Просто так встретить его они не могут, нужно устроить великое торжество. Во время подготовки к торжеству с героями случается много нелепых ситуаций...

Рана Найду
1 сезон 10 серия Смотреть онлайн

Сериал "Рана Найду" рассказывает о жизни человека по имени Рана Найду, который решает проблемы элитных групп. У него репутация человека, способного решить любую проблему, которую ему подбрасывают богатые и знаменитые. Однако Рана борется со

Начо
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

Начо - это захватывающий сериал, который рассказывает о путешествии Начо Видаля, человека, ставшего легендой в индустрии развлечений для взрослых в 1990-х годах. Этот сериал рассказывает о его стремительном восхождении к славе, от скромного начала в...

Снова на воле
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

"Снова на воле" - это увлекательный сериал, который рассказывает о путешествии группы людей, отправившихся в путешествие по Соединенным Штатам. В центре сериала - разнообразные персонажи, каждый из которых обладает уникальными личностными

Школьные духи
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

С каждой серией "Школьные духи" отправляют зрителей в захватывающее путешествие по темному и запутанному миру школьной драмы, где все не так, как кажется. Сериал исследует темы любви, потери, предательства и искупления, пока

Чудотворцы
4 сезон 4 серия Смотреть онлайн

Стеб и сатира, которые насквозь пронизывают религию — это весьма смело. Первый сезон расскажет зрителю о непростой бюрократической машине, которая образовалась на небесах из-за неграмотного менеджмента. Конечно же непросто следить з тем, что творится на небесах и на земле, даже несмотря на усилия множества сотрудников...

Пелотари
1 сезон 8 серия Смотреть онлайн

Пелотари - это захватывающий сериал, в котором рассказывается о путешествии решительных баскских женщин - Чело, Идои и Итци, стремящихся добиться своего в мире пелота, где доминируют мужчины. Сериал, действие которого...

Чужестранка
7 сезон 6 серия Смотреть онлайн

Клэр – прекрасная и очаровательная военная медсестра во времена второй мировой войны 1945 года. Целеустремленная и отважная она каждый день помогает спасать жизни пострадавшим от взрывов и пуль. Она любящая жена и счастлива в браке. В один чудесный солнечный день, прогуливаясь она загадочным образом перемещается во времени и оказывается в Шотландии, но уже в 1743 года. Идет Гражданская война. Страна в жестоком сражении теряет своих доблестных солдатов...

Ночной суд
1 сезон 16 серия Смотреть онлайн

Ночной суд - телевизионный сериал, в центре которого жизнь Эбби Стоун, судьи, председательствующей в ночном переводе обвинительного суда на Манхэттене. Эбби - волевая и решительная женщина, которой поручено навести порядок в команде далеких...

Всевидящее око
1 сезон 10 серия Смотреть онлайн

Всевидящее око - захватывающий телесериал, повествующий о жизни Елены Сантос, молодой женщины, у которой в прошлом была своя доля неприятностей. Она устраивается няней в богатую семью и переезжает в их роскошный дом на Манхэттене. Однако, освоившись на...

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Где смотреть зарубежные новинки сериалы онлайн в HD ?

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    Наталь.            

    Хороший доктор
    самый тупой сериал что я видел

    Шахмаран
    какую же санта-барбару развели во 2-м сезоне. поверить не могу, что наснимали еще 6 сезонов этой брехни. бедные сценаристы: так высасывать сюжет из пальца и растягивать каждый сезон на 24 серии на радость набивающим карманы продюсерам еще постараться надо. на этот постоянный круговорот персонажей и эти НЕОЖИДАННЫЕ ПОВОРОТЫ без ухмылки смотреть невозможно.
    как и на главного героя. если в первом сезоне он выглядел более-менее правдиво: как опытный и тренерованный агент; то во втором сезоне это уже какой-то бессмертный рембо-киборг, который, даже после 2-х клинических смертей во время пыток, сразу же идет и продолжает разваливать всех негодяев направо-налево.
    видимо идея о защите страны от террористов с брутальным неубиваемым главным героем хорошо продавалась, учитывая гонорары актеров, длительность съемок и кучу наград несмотря на глупость и затянутость сюжетов.
    p.s.: описания сезонов на википедии выглядит так, будто бы их писал ребенок, но становится очевидным, что проблема точно не в их авторе :)
    24 часа
    хуже этих контр-террористов только моя тима в кс
    24 часа
    Искал негатив в сериале, не нашел. Вот снято так снято. Все кто участвовал в съемка огромное спасибо. Тема конечно интригующая и значит можно брать поп корн и смотреть с удовольствием. Сериал смотрибельный, рекомендую к просмотру.
    Первородные / Древние